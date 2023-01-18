Polislerin durumundan şüphelendiği araç çalıntı çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek sorgusu yapılan aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçlar üzerinde uygulama yaptı. Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden şüphelenen ekipler, aracı sorguladı. Yapılan sorgulamada şüpheli aracın "güveni kötüye kullanmak" suretiyle çalıntı olduğu tespit edildi.

Ekipler aracı sahibine teslim ederken, şüpheli şahıs da gözaltına alındı.