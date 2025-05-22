Polislik Şubesi, Gençlik Haftasında Liseli öğrencileri misafir etti

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri ve idarecileri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce misafir edilerek

personeller ile Masa Tenisi Dostluk Maçı yapıldı. Bu kapsamda öğrencilere Polislik Mesleği tanıtılarak Gençlik Haftaları kutlandı ve hediyeler verildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; “Geleceğimizin teminatı ve mimarı gençlerimizin Gençlik Haftasını kutlarız. Huzurunuz, güvenliğiniz ve mutluluğunuz için tüm ekiplerimizle yanınızdayız” ifadeleri kullanıldı.