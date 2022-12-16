Polisten 'kuş' grubu araç ve motosiklet denetimi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuş grubu olarak bilinen araç ve motosiklet denetimi yaptı. Uygulamada eksiklikleri bulunan 21 araca 24 bin TL para cezası yazıldı.

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  • 16.12.2022 17:26
  • Güncelleme: 17.12.2022 10:44
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Polisten 'kuş' grubu araç ve motosiklet denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından "kuş" grubu olarak bilinen araç ve motosiklet denetimi yaptı. Uygulamada eksiklikleri bulunan 21 araca 24 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto ve motosiklet hırsızlığı suçları ile mücadele, çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi ile Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin katılımı ile uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 48 motosiklet, 228 araç ve 290 şahsın sorgusu yapıldı.

Sorgulama eksiklikleri bulunan 21 araca da 24 bin 12 TL cezai işlem uygulandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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