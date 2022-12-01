Polisten kaçak sigara operasyonu

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir iş yerinde kaçak 14 bin adet kaçak sigara ele geçirdi.

Şehirde yapılan operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kaçakçılık suçunun men edilmesine ve takibine yönelik yaptığı çalışmada A.K.’nin işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 14 bin adet tütün, doldurulmuş sigara, 30 bin adet bandrolsüz boş makaron, 26 kilo kıyılmış tütün ve 32 adet paket halinde pipo tütünü ele geçirdi.

İş yeri sahibi A.K., hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.