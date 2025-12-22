Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

Olay, gece saatlerinde Yakut Mahallesi’nde meydana geldi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Alkol Denetimleri” sırasında “Yakut Mahallesi’nde polisten kaçan araç yakalandı.” paylaşımı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, yapılan takip sırasında kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya başlayan araç sürücüsü M.A.(30), yapılan kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, kaçan araç sürücüsü M.A.’nın(30), sürücü belgesinin bulunmadığı ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi. Araç sürücüsü M.A.’ya(30), "Alkollü araç kullanmak (48/5)”, "Ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak (46/3-B)”, "Sürekli olarak tehlikeli şerit değiştirmek (46/2-G)”, "Dur ihtarına uymamak (47/1-A)”, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek (47/1-D)”, "Keyfi kasıtlı davranışlarda bulunarak araç trafik seyir emniyetini ihlal etmek (73/A)”, "Ters yönde seyretmek (46/2-H)” maddelerince toplam 50.631 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca M.A.(30) hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.