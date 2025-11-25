Polisten kaçan araç takla attı: 2 yaralı
Kayseri Aydınlıkevler Mahallesi'nde polisten kaçan bir araç, kaçış sırasında sosyal medyada canlı yayın açtıktan kısa süre sonra kaza yaptı. Takla atan araçta bulunan 2 şahıs hastaneye kaldırılırken arabanın içinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Kayseri Aydınlıkevler Mahallesi’nde polisten kaçan bir araç, kaçış sırasında sosyal medyada canlı yayın açtıktan kısa süre sonra kaza yaptı. Takla atan araç alev alırken içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta yangın çıkarken yaralanan iki kişi polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.