Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karışırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, E.T. yönetimindeki 06 DFM 615 plakalı otomobil polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Sürücü polisten kaçmak isterken trafik ışıklarında bekleyen 34 DGE 173 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından yakalanan E.T. ve araçtaki Y.K. gözaltına alındı. Kaza yapan otomobilde arama yapan ekipler, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. ve Y.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.T.’ye 16 bin TL para cezası yazıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.