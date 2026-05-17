Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü otomobiliyle şarampole yuvarlanınca yakalandı
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından otomobiliyle şarampole yuvarlanınca yakalandı.
Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle’de uygulama yapan polis ekipleri, Y.D. (42) yönetimindeki 38 JZ 178 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan yaklaşık yarım saat sürem kovalamaca, Oruçreis Mahallesi 4330 Cadde’de sona erdi. Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Y.D.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.