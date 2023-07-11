20 adrese 29 ekiple şafak baskını

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için 20 adrese 29 ekip ile yapılan operasyonda 14 şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan biri ikametin çatısında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde 20 adreste 29 ekip 78 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T., hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tutuklu ve hükümlünün kaçması’ suçlarından toplamda 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., hakkında ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ.K., hakkında ’Dolandırıcılık’ suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., hakkında ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.Y. isimli şahıs ile birlikte 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polisten kaçtı, çatıda yakalandı

Öte yandan düzenlenen operasyonda; hakkında ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.A. yakalanmamak için binanın çatısına çıktı. Ekiplerce çatıda yakalanan H.A. da gözaltına alındı.

Şahıslar, işlemler için emniyete götürülürken tahkikatın sürdüğü öğrenildi.