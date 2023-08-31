Polisten kaçan sürücü 11 araca çarptı, film gibi kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, film gibi kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 1’i polis olmak üzere 11 araca çarparak zarar veren ve ters şeritten giderek trafiği tehlikeye atan otomobilin kaçış anı araç kamerası tarafından kaydedilirken yakalanan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.T., H.F., H.G., İ.A. ve E.K.’nın uyuşturucu madde ticaretini yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda; 24,85 gram uyuşturucu madde, 800 TL haksız kazançtan elde edilen para, 2 adet hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirilirken E.T. ve H.F. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin bulunduğu 38 KT 376 plakalı araç; polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçarken 1’i polis olmak üzere 11 araca çarptı. Kocasinan Bulvarında bulunan alt geçide ters şeritten girdi. Kaçma anları araç kamerasına da takılırken, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis aracı durdurdu. Otomobilde bulunan Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.