Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Kayseri'de araçlarıyla polisten kaçarken araçlarıyla takla atarak kaza yaptıktan sonra yakalanan ve araç içerisinde 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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  • 16.08.2023 14:14
  • Güncelleme: 16.08.2023 15:49
Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de araçlarıyla polisten kaçarken araçlarıyla takla atarak kaza yaptıktan sonra yakalanan ve araç içerisinde 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.’nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaza sonrası yakalanan şahıslar ve ekiplerin yaptığı farklı bir operasyonda yakalananlarla birlikte toplam 6 kişi adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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