Polisten kaçarken kaza yaptı
Kayseri'de polis ekiplerinin kontrol yaptığı bölgede dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.
- 28.09.2023 20:00
- Güncelleme: 28.09.2023 20:00
Kayseri’de polis ekiplerinin kontrol yaptığı bölgede dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.
Olay, Talas İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Polis kontrolünde dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçarken kaza yaptı.
Yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise sürücü hakkında işlem başlattı.
1ha
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