Polisten kaçarken silah çekti, vurularak yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kaçarken polise silah çekti. Polis tarafından vurularak yakalanan şahıs tedavi altına alındı.

Şeker Mahallesi İstasyon 1 Kümeevler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ’hırsızlık’ suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve birçok suç kaydı bulunan C.E ile birlikte U.Ş, M.Ö. ve S.G’yi yakalamak için bir geri dönüşüm atölyesine operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören C.E. kaçmaya çalışırken polise silah çekti. Polis tarafından omzundan vurulan C.E., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Atölyede arama yapan ekipler, U.Ş. ile çatı arasına saklanan M.Ö.’yü de yakaladı. Ekipler firar eden S.G.’yi yakalamak için de çalışma başlattı. Polis tarafından vurulan C.E.’nin bir süre önce Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’nde bir villadan 4 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası da çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.