Polisten kahveye kumar operasyonu
Niğde'de kumar oynatılan kahvehaneye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
- 09.03.2023 13:34
- Güncelleme: 09.03.2023 13:34
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de kumar oynatılan kahvehaneye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kahvehane sahibi gözaltına alındı, 5 kişiye kumar oynamaktan 20 bin 275 lira para cezası uygulandı.
İHA
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