Polonyalı dağcı Erciyes'te mahsur kaldı
Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'na izinsiz tırmanış gerçekleştirdiği sırada mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
- 19.09.2023 21:31
- Güncelleme: 19.09.2023 22:53
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Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’na izinsiz tırmanış gerçekleştirdiği sırada mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu dağcı Daniel’s Baranowski (29), izinsiz tırmanışa geçtiği Erciyes Dağı’nın 3600 metre rakımında mahsur kaldı. Uluslararası Acil durum müdahale Koordinasyon Merkezinden yapılan ihbar ile harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, irtibat kurulamayan dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.
İHA
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