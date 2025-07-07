Polonyalı Tur Operatörlerinden Erciyes'e Ziyaret

Turizmin amiral gemisi olan Erciyes Dağı’nda, kış turizmi kapsamında 2017 yılından bu yana Traveyo Turizm tarafından Polonya’dan başlatılan charter seferlerle binlerce Polonyalı turisti ağırlayan Erciyes, her geçen yıl artan ilgiyle birlikte Polonya’da bilinen ve tercih edilen önemli bir kış turizm destinasyonu haline geldi. Bölgeye artan bu ilgi Polonya’daki tur operatörlerinin de dikkatini çekti.

Polonya’nın En Büyük Tur Operatörü Yöneticilerinden Ziyaret

Polonya’nın en büyük tur operatörlerinden Rainbow Tours yöneticileri de Erciyes’te, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu’nu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette Polonya’dan gelen turizmcilere Erciyes ile ilgili geniş bir sunum yapılarak kayak merkezinin ve bölgenin sahip olduğu potansiyel anlatıldı.

Erciyes, Dünya Çapında Üne Kavuşuyor

Gerek ulusal ve gerekse uluslararası spor müsabakalarına, diğer taraftan çeşitli turizm aktivitelerine ev sahipliği yapan Erciyes, hem sporculardan hem de turistlerden yoğun ilgi görürken, bir yandan çeşitli bilimsel araştırmalara konu olmasının yanı sıra Türkiye ile birlikte bazı yabancı basın kuruluşlarının haberlerinde yer alarak dünya çapında üne kavuşuyor.

Kayseri’nin Spor ve Turizmde Parlayan Yıldızı

Tanınırlığın artması ve ziyaretçilerin de memnun olması dolayısıyla her geçen gün ilginin arttığı 41 kayak pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 19 mekanik tesisi bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri’nin spor ve turizmde parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.