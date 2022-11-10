Polonyalı turistin tarihi lokomotife koyduğu çanta ekipleri alarma geçirdi

Sivas'ta Polonyalı bir turistin tren garının önünde bulunan tarihi lokomotife bıraktığı çanta ekipleri alarma geçirdi.

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  • 10.11.2022 00:16
  • Güncelleme: 10.11.2022 00:16
Polonyalı turistin tarihi lokomotife koyduğu çanta ekipleri alarma geçirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Polonyalı bir turistin tren garının önünde bulunan tarihi lokomotife bıraktığı çanta ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Tarihi Tren Garı önünde meydana geldi. Tren garı önünde bulunan tarihi lokomotif içerisine bırakılan çanta güvenlik personeli tarafından fark edildi. Çantanın şüpheli olduğu düşünülerek durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tren garının önünde güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları köpekle lokomotifte kontrol yaptı. O esnada olay yerine gelen Polonya uyruklu bir vatandaş çantasının kedisine ait olduğunu söyledi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra turiste teslim edilen çantadan kıyafetler ve bir adet Türk bayrağı çıktı. Olay hakkında açıklamalarda bulunan Polonyalı turist, “Olay aslında çok basit. Çantam ağır olduğu için tren heykelinin içerisine bıraktım. Çantam çok ağır, yaklaşık 20 kilogram. Bu durumun sıkıntı olacağını hiç düşünmedim. Ben Polonyalıyım, arkadaşımla beraber Diyarbakır’a gidiyoruz. Polisleri görünce çok şaşırdım ama çantamı geri aldım” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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