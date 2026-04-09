POMEM'lerde eğitim 8 ay olacak
POMEM ve PMYO eğitimleri için yeni düzenlemeler yapıldı. POMEM'lerde 8 ay sürecek bir eğitim verilecek. PMYO mezunları için 21 hafta süren bir eğitim uygulanacak.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen geçici maddeyle, polis adaylarının eğitim süresi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 8 ay olarak uygulanacak. Lise mezunu adayların eğitim aldığı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için de süre yeniden düzenlendi. Yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi 21 hafta olarak belirlendi.