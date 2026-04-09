POMEM'lerde eğitim 8 ay olacak

POMEM ve PMYO eğitimleri için yeni düzenlemeler yapıldı. POMEM'lerde 8 ay sürecek bir eğitim verilecek. PMYO mezunları için 21 hafta süren bir eğitim uygulanacak.

POMEM'lerde eğitim 8 ay olacak

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen geçici maddeyle, polis adaylarının eğitim süresi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 8 ay olarak uygulanacak. Lise mezunu adayların eğitim aldığı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için de süre yeniden düzenlendi. Yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi 21 hafta olarak belirlendi.

Haber Merkezi

Son 30 Yılda, Parkinson Hastalığının Görülme Sıklığı Arttı
Son 30 Yılda, Parkinson Hastalığının Görülme Sıklığı Arttı
Kayseri'de 5 yeni KAYBİS istasyonu açıldı
Kayseri'de 5 yeni KAYBİS istasyonu açıldı
Hacılar Büyük Su Projesi, bağ sezonu başlamadan tamamlanacak
Hacılar Büyük Su Projesi, bağ sezonu başlamadan tamamlanacak
Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç hayatını kaybetti
Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç hayatını kaybetti
İncesu'da müstakil evde yangın
İncesu'da müstakil evde yangın
Yaşlı Yaşam Merkezi'nde Ulu Çınarlar İkinci Baharını Yaşıyor
Yaşlı Yaşam Merkezi'nde Ulu Çınarlar İkinci Baharını Yaşıyor
