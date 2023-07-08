Pompalı tüfekle otomobillere ateş edip kaçtılar
Kayseri'de kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Pompalı tüfekle gelen kişi otomobillere ateş ederek kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- 08.07.2023 15:11
- Güncelleme: 08.07.2023 15:11
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Kayseri’de kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Pompalı tüfekle gelen kişi otomobillere ateş ederek kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Pompalı tüfekle gelen kişi park halinde bulunan otomobillere ateş ederek kaçtı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1ha
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