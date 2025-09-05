Popüler konserlerin gölgesinde Kültür Yolu Festivali başladı

Açılış, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bulunan Mimar Sinan ve Kent Müzesi’nde büyük bir coşku ile yapıldı. 20 şehri kapsayan bu kapsamlı festivale, Kayseri protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Ersoy'dan Kayseri'ye Övgüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. "Kayseri’ye geldiğinizde sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz," diyen Ersoy, şehrin medeniyetler tarihindeki yerini ve potansiyelini öne çıkardı.

Ersoy, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak için Bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. "Kayseri, dünden bugüne birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi başarmış bir şehrimizdir," diyerek şehirlerin gelişimi için birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'nin kültürel ve tarihi mirasını tanıtmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. "Festivalle şehirlerin somut ve soyut miraslarını buluşturmayı ve onları marka şehirler haline getirmeyi amaçlıyoruz," dedi. Kayseri'nin 9 gün boyunca kültürü, tarihi, doğası ve gastronomisi ile tanıtılacağını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalin mevsim itibariyle de çok güzel bir döneme denk geldiğini belirtti. "Kayseri, 6 bin yıllık kadim medeniyetler şehri. Bu şehirde kültürel alanlarda da varız," diyerek şehrin zenginliklerini vurguladı. Ayrıca, Kayseri’nin gastronomi alanındaki UNESCO listesine girmesi için yürütülen projeleri de anlattı.

Zenginlikler Şehri Kayseri

Festivalin açılışında, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, şehrin her yönüyle tanıtılacağına dair umut verici mesajlar verildi. Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan da, şehrin kültürel kimliğini ön plana çıkararak, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yatırımların önemini vurguladı.

Kayseri'deki Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.