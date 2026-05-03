Portakal Karşılığı Kurulan Fabrika: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası

Kredinin geri ödemesi narenciye ihracatıyla gerçekleştirildi. İtalya’dan getirilen portakallar Mersin, Antalya ve Ege’nin çeşitli bölgelerinde aşılanarak üretim artırıldı; bu ürünler kredi karşılığında ihraç edildi.

Kayseri Bez Fabrikası’nın temeli 20 Mayıs 1934’te dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından atıldı. İnşaatı 16,5 ayda tamamlanan tesis, 16 Eylül 1935’te Ekonomi Bakanı Celal Bayar tarafından açıldı. Fabrika, halk tipi ucuz pamuklu kumaş ve iplik üretmek amacıyla kuruldu ve Türkiye’de devlet eliyle yapılan ilk sanayi tesislerinden biri olarak öne çıktı.

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, 1932’den 1999’a kadar üretime devam etti. 2012 yılında Abdullah Gül Üniversitesi’ne tahsis edilerek restore edildi. Günümüzde üniversitenin eğitim kampüsü olarak kullanılmaya devam ediyor.