Poşetler hâlâ 25 kuruş

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre plastik poşette geri kazanım katılım payı yeni yıldan itibaren geçerli olacak şekilde 38,5 kuruşa yükseltildi. Vatandaşların alışverişte poşet için ödeyeceği 25 kuruşluk ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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  • 28.12.2022 12:11
  • Güncelleme: 28.12.2022 13:48
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Poşetler hâlâ 25 kuruş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı’nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/Kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9,5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3,2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.

BAKAN KURUM 2023’TE UYGULANACAK FİYATI AÇIKLAMIŞTI

Aralık ayının başında Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 25 kuruştan satılan alışveriş poşeti fiyatının 75 kuruşa yükseltilmesi talebinde bulunmuştu. Vatandaşa 25 kuruştan satılan market poşeti için devlete 29 kuruş ödendiği; bir poşetin maliyetinin ortalama 55-60 kuruştan başlayıp 1 TL’ye kadar çıktığı açıklanmıştı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Meclis'te yaptığı konuşmada, “Bu yıl aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre yeni yıldan itibaren geçerli olacak şekilde marketlerin devlete ödeyeceği poşet başına ücret 38,5 kuruşa yükseltildi. Vatandaşın alışverişte poşet için ödeyeceği 25 kuruşluk ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

1ha

Kayseri Gündem
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