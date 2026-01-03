Posta ve hızlı kargo taşımacılığında ağırlık ve parasal üst sınırlarda artırıma gidildi

Ticaret Bakanlığı’nın yeni tebliğine hızlı kargo taşımacılığına geçerli olan brüt 600 kilograma, parasal üst sınır ise 30 bin euroya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümlük İşlemlerine İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre; posta ve hızlı kargo şirketleri gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması adına bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam edecek ya da en az iki gümrük müşaviriyle ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirmek üzere bir şirketle anlaşma sağlayacak.

Gümrük müşaviri sayısına ilişkin düzenleme yetkisi ise bakanlıkta olacak. Bunun yanı sıra posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek gönderi için uygulanacak üst sınırlar artırıldı ve buna göre hızlı kargo taşımacılığına geçerli olan brüt 300 kilogram ağırlık 600 kilograma yükseltildi. Uygulanan parasal üst sınır ise 15 bin Euro’dan 30 bin Euro’ya çıkarıldı.

Tebliğde yer alan hükümler bugünden itibaren geçerli olacak ancak gümrük müşaviri istihdamına ilişkin hükümleri 90 gün sonra yürürlüğe girecek.