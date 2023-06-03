Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

 Prematüre doğan bebeklerde görme bozukluğu riskine dikkat. Erken doğum nedeniyle bebeğin retinadaki damar ve doku sisteminin gelişimi tam olarak tamamlanmadığı için Prematür Retinopatisi (ROP) hastalığı oluşabiliyor.

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  • 03.06.2023 10:46
  • Güncelleme: 03.06.2023 10:46
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Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Bu tür riskli durumlarda hastalığı ilaçla tedavi ettiklerini anlatan  Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Musa Karataşgüler, “Enjeksiyon yapılarak körlüğe sebep olacak ve kanamak üzere olan damarların gerilemesini ve rahatlamasını sağlamış oluyoruz. Bebek büyüyüp akciğerleri genişlemeye başlayınca bu hastalıktan kurtulmuş oluyor” dedi. 

Prematüre, yani farklı nedenlere bağlı olarak erken doğum ile dünyaya gelen bebeklerde, başlıca solunum ve kalp problemleri görülse de ilerleyen zamanlarda gözlerde de bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bu durum bazen kalıcı körlüğe neden olabiliyor. Prematüre doğan bebeklerin göz muayeneleri, zamanında ve aksatılmadan yapılması, oluşabilecek istenmeyen olumsuz durumları önlemekte en etkili yoldur. 

32 haftanın altında doğan bebeklerde Prematür Retinopatisi (ROP) denilen hastalığın oluşabildiğini ve bunun engellenmesi için gerekli muayene ve tedaviyi anlatan göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Musa Karataşgüler, “Erken doğan bebeklere biz prematüre bebek diyoruz. Prematüre bebeklerde de erken doğuma bağlı olarak bazen göz problemleriyle karşılaşabiliyoruz. En çok karşılaştığımız ve korktuğumuz durumda 32 haftanın altında doğan bebeklerde Prematür Retinopatisi (ROP)dediğimiz bir hastalık oluşuyor. Bebeklerin erken doğumdan kaynaklı gelişimi tamamlayamadığı için gözlerdeki retina damarlarının tıkanıp gözün içine kanaması olabiliyor. Gözün içine kanadığı zamanda arkadaki retinayı da yırtabiliyor. Ve böylece bebeklerde körlük gelişebiliyor. Bu durumun oluşmaması için bebek 28 haftalık olunca göz muayenesine başlıyoruz. Tabi bu durumlarda bebeklerin yüzde 90-95’i kendiliğinden iyileşme gösteriyor. Riskli olan durumlarda bebekleri daha erken dönemlerden takip edip gözlem altına alıyoruz. Bu tür riskli durumlarda bebeklerin gözlerinin içine enjeksiyon yapılarak körlüğe sebep olacak ve kanamak üzere olan damarların gerilemesini ve rahatlamasını sağlamış oluyoruz. Bebek biraz daha büyüyüp akciğerleri genişlemeye başlayınca bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. Bu evrelerin tamamı gözetim altında oluyor” ifadelerini kullandı.

1ha

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