Primi yüksek emekliler Temmuz'da yüzde 40 zam istiyor

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazi Aykırı, 10 bin ve 9 bin prim gün sayısı bulunan emeklilerin Temmuz’da yüzde 40 oranında bir artış beklediğini söyleyerek, "En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması için mücadele veriyoruz" dedi.

Emekli zammı, Temmuz ayı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına ve refah payına göre belirlenecek. Emeklilerin merakla beklediği ‘emekli maaşında ne kadar artış olacak?’ sorusunun cevabına çok az bir süre kaldı. Konuyla alakalı açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazi Aykırı, gelecek zamla en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için mücadele ettiklerini, 10 bin ve 9 bin prim gün sayısı bulunan emeklilerinde en az yüzde 40 oranında zam istediğini söyledi.

10 bin ve 9 bin prim gün sayısı olan emekliler için de en az yüzde 40 oranında bir artış beklediklerini dile getiren Aykırı, “Cumhurbaşkanımız da daha önce açıklama yapmıştı. Öncelikle düşük emeklileri 3 bin 600 prim gün sayısı olanları 7 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması için mücadele veriyoruz. Çünkü şu anda asgari ücret 8 bin 500 TL ama en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. En düşük emekli maaşının da 7 bin 500 TL onunda mutlaka 8 bin 500 TL ya da asgari ücret ne kadar olursa o seviyeye çekilmesi için çaba gösteriyoruz. Bunu da yapacağız inşallah. Ancak bu yükselmede 10 bin ve 9 bin prim gün sayısı olan emeklilerin maaşında bir artış olmadı. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bizlere söz verdi. Biz yüzde 40 oranında bir artış bekliyoruz. Bu zam 7 bin 500 TL’nin üzerinde zam alan emeklilerimizin hepsinde uygulanacak. Emekliler olarak birlik ve beraberlik içerisinde olursak, bütün zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz. Bundan eminiz” şeklinde konuştu.