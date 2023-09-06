Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde
Prof. Dr. Ahmet Ercan, yıkıcı bir depremde Türkiye'nin en güvenli illerini sıraladı.
- 06.09.2023 20:46
- Güncelleme: 06.09.2023 20:46
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.
Ercan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Karadeniz güvenilir iller sıralamasında önce çıkıyor.
Ercan'ın sıralaması şöyle:
''Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.''
Kaynak:Doğru haber
Kurumsal Haber
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN