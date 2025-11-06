Prof. Demirsoy, 'İyikiler fazla ise o yaşam kaliteli bir yaşamdır'

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘Ustaca Yaşlanma’, ‘Suyun Hikayesi’ ve ‘Bağlama Resitali’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Türk biyolog, profesör akademisyen ve entomoloji dalında evrimsel biyoloji uzmanı Prof. Dr. Ali Demirsoy, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, Bağlama Ustası Prof. Dr. Okan Murat Öztürk, Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, tarihçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ‘Ustaca Yaşlanma’ konusu hakkında konferans veren Prof. Dr. Ali Demirsoy, hayatta iyikilerin fazla oluşunun kaliteli bir yaşama işaret ettiğini vurgulayarak, “İnsanların özelliklerinden hem fiziki hem ruhsal özelliklerinin bir kısmını, keşke mavi gözlü olsaydım, keşke dalyan gibi delikanlı olsaydım. Olmamışsın. Genetik yapın ona uygun değil. Genetik yapın ona uygun değil ve akşam sabah dert etmene ne gerek var. İnsanın bazı özellikleri yoktur. Anne ve babasını seçme özgürlüğü yoktur. Şöyle olsa, böyle olsa deyip de kendimizi huzursuz etmeyelim. Görmem gereken yerleri görmedim. Yapmam gerekenleri hep erteledim. Yaşım oldu 80 keşke diyorum. İyi yi biyolog oldum diyorum. İyi ki Kayseri’ye geldim. Eğer iyikiler fazla ise o yaşam kaliteli bir yaşamdır” ifadelerinde bulundu.

‘SUYUN YERİNİ ALABİLECEK BAŞKA BİR ŞEY YOKTUR’

Suyun yerini alabilecek başka hiçbir şeyin bulunmadığının altını çizen Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, “Su doğar, hastalanır, ihtiyarlar ve ölür. Su yaşayan bir organizmadır. Okyanuslarda su buharlaşır, dağlarda kar olur, yağmur olur, tekrar göllere ve nehirlere boşalır. Orada bir süre kalır. Daha sonra da yer altında bir süre hayat geçirir. Bazı bilim insanları televizyonlarda ‘Himalaya kaya tuzu tüketin, şu kaya tuzu, kristal kaya tuzu tüketin’ diye telkinlerde bulunurlar. Onun aslında hiçbir bilimsel gerekçesi yok. Himalaya kaya tuzu pembe ve kırmızıdır. Dolayısıyla bu gibi bilgiler halkın zararınadır. Dünyada su adaletsizliği vardır. 3.6 milyon kişi açık alanlara tuvalet yapmaktadır, suya erişmemektedir. Su hakkına erişme zamanı şudur: Yarım saat içinde suya erişilmesi gerekir. Aksi takdirde su hakkı ihlalini taşır. Yani siz yürüyerek bir yerden kaynaktan su alıyorsanız yarım saatte ulaşmak zorundasınız. Su bizim kuşağımız olduğu kadar gelecek kuşaklara ait olan ortak bir mirastır. Su, yaşam ve ekosistem sağlığı için gerekli bir akaryakıttır. Onun yerini alabilecek başka bir şey yoktur” şeklinde konuştu.