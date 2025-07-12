  • Haberler
  • Gündem
  • Prof. Dr. Benliˆden Tabipler Birliğine 'Şehitlerimiz için kullanılan üslup' tepkisi

Prof. Dr. Benliˆden Tabipler Birliğine 'Şehitlerimiz için kullanılan üslup' tepkisi

Prof. Dr. Ali Ramazan Benli, Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) eleştirerek, 'Şehitlerimiz için 'askerlerin yaşamını yitirmesi' şeklinde, sanki Almanya, Amerika veya İsrail askerlerinden bahsediyor gibi bir dil kullanan TTB'yi kınıyorum' dedi.

Prof. Dr. Benliˆden Tabipler Birliğine 'Şehitlerimiz için kullanılan üslup' tepkisi

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan, eski İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Benli, Türk Tabipler Birliği’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Benli, “Şehitlerimiz için ‘askerlerin yaşamını yitirmesi’ şeklinde, sanki Almanya, Amerika veya İsrail askerlerinden bahsediyor gibi bir dil kullanan TTB’yi kınıyorum. TTB mevcut hekimleri temsil etmemektedir" ifadelerini kullandı.

BENLİ’DEN SEÇİM SİSTEMİNE ÖNERİ
Prof. Dr. Benli, TTB’nin seçim sistemine yönelik öneride bulunarak, “Nisbi temsil sistemi getirilmeli, kamuda çalışan hekimler doğal üye sayılmalı, oy kullanma kolaylaştırılmalı” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Beyaz eşya paketleri 70-180 bin lira arasında
Beyaz eşya paketleri 70-180 bin lira arasında
Kedi Kasabası'nda yaz tatili hareketliliği
Kedi Kasabası’nda yaz tatili hareketliliği
'Bizler birer kitap muhafızıyız'
“Bizler birer kitap muhafızıyız”
ˆGurbetçiler artık AVM'lere yöneliyorlar'
ˆGurbetçiler artık AVM’lere yöneliyorlar'
'Sıcak havalarda araç içerisinde çakmak, deodorant bulundurmayın'
“Sıcak havalarda araç içerisinde çakmak, deodorant bulundurmayın”
Güneş çarpmasına dikkat
Güneş çarpmasına dikkat
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!