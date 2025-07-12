Prof. Dr. Benliˆden Tabipler Birliğine 'Şehitlerimiz için kullanılan üslup' tepkisi
Prof. Dr. Ali Ramazan Benli, Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) eleştirerek, 'Şehitlerimiz için 'askerlerin yaşamını yitirmesi' şeklinde, sanki Almanya, Amerika veya İsrail askerlerinden bahsediyor gibi bir dil kullanan TTB'yi kınıyorum' dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan, eski İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Benli, Türk Tabipler Birliği’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Benli, “Şehitlerimiz için ‘askerlerin yaşamını yitirmesi’ şeklinde, sanki Almanya, Amerika veya İsrail askerlerinden bahsediyor gibi bir dil kullanan TTB’yi kınıyorum. TTB mevcut hekimleri temsil etmemektedir" ifadelerini kullandı.
BENLİ’DEN SEÇİM SİSTEMİNE ÖNERİ
Prof. Dr. Benli, TTB’nin seçim sistemine yönelik öneride bulunarak, “Nisbi temsil sistemi getirilmeli, kamuda çalışan hekimler doğal üye sayılmalı, oy kullanma kolaylaştırılmalı” dedi.