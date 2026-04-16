Prof. Dr. Dekan Kenan Güllü: “Pastırmalı levrek ürettik, bu önemli bir üründür”

Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almasının bu özel yıla denk gelmesinin anılmaya değer bir başarı olduğunu ifade eden Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Turizm fakültesinde pastımalı levrek ürettiklerini bununda yurt dışında ödüller ve madalyalar alan önemli bir ürün olduğunu belirtti.



Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, “Turizm haftasının 50. yılını kutluyoruz. Yarım yüzyıl demek, turizme verilen emekleri de ifade ediyor. Kayserimiz için bir özel tarafı da şudur: Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretli ürünümüz pastırmadır. Böyle bir başarı elde ettik, o da 50. yılına denk geldi. Anmak için daha önemli bir sebep budur. Her yıl kutlanan bu haftada turizm farkındalığını oluşturmak adına faaliyetler yer alıyor. Biz de il, vilayet planlaması kapsamında Erciyes Üniversitesi olarak bu kutlamaların içerisinde yer alıyoruz. Biz tabii turizm sektörüne eğitim boyutuyla katkı yapan kuruluşlarız. Öte tarafta ikinci bir katkımız da araştırmadır; yani turizmin alt dallarında, bu turizm işletmelerine dönük, turizm rehberliği alanına dönük ya da gastronomi ve mutfak sanatlarına dönük bilimsel çalışmalar da burada yapılıyor. Asıl katkımız tabii ki bu olacak. Dün daha bu mekanda, tam burada, İzmir'den gelen gastronomi fotoğrafçısı davet etmiştik. Onun burada yaptığı bir çekim var; pastırmalı levrek ürettik. Bunun fotoğraf çekimini yaptı. Bu ürünümüz daha önce yurt dışında ödül de aldı, madalya da kazandı, önemli bir üründür. Tabii sanat boyutu da görsel boyutu da önem taşıyor. Turizm bir kişinin üstleneceği bir görev değildir; topyekûn herkesin üstleneceği sorumluluklar, vazifelerle, rollerle ortaya konan bir değer oluyor. Haliyle eğitim bu işin vazgeçilmez bir boyutudur. Bir de bunun bilimsel alanları var; tabii bizde lisansüstü bölüm çalışmalarımız da var, yüksek lisans ve doktora programlarımız da var. Bu konularda hem turistik destinasyonların tanıtılması hem gastronomik ürünlerin ortaya çıkması, bunlarla ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması, bunların bilimsel olarak ortaya konulması, yayın haline dönüştürülmesi, dünyada literatürde bilimsel anlamda yer bulması adına bu çalışmalar da büyük önem arz ediyor. Hem lisans düzeyinde mesleki anlamda hem de bilimsel anlamda lisansüstü düzeyde biz bu çalışmaları yapıyor ve turizmin bu sorumluluğunu aldığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.