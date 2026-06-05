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  • Prof. Dr. Derviş Boztosun'a Disiplin Cezası: Üniversite ile ilişiği kesildi

Prof. Dr. Derviş Boztosun'a Disiplin Cezası: Üniversite ile ilişiği kesildi

Kayseri Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Boztosun'un kamu görevinden çıkarıldığı bildirildi.

Prof. Dr. Derviş Boztosun'a Disiplin Cezası: Üniversite ile ilişiği kesildi

Prof. Dr. Derviş Boztosun’un Kayseri Üniversitesi ile ilişiği kesildi

(RHA)- Kayseri Üniversitesi’nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Boztosun’un kamu görevinden çıkarıldığı bildirildi.

Dağıtım yerlerine gönderilen resmi yazıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 3 Haziran 2026 tarihli yazısıyla bildirilen Yüksek Disiplin Kurulu’nun 15 Nisan tarih ve 2026/38 sayılı kararı doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi. Yazıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b-6-c maddesi uyarınca Prof. Dr. Derviş Boztosun’un 4 Haziran tarihi itibarıyla kamu görevinden çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kararın, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan disiplin süreci sonucunda uygulamaya konulduğu öğrenildi. Kamu görevinden çıkarılma kararının gerekçesine ilişkin ise resmi yazıda herhangi bir detay yer almadı.
 

Haber Merkezi

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