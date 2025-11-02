Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu 'Kore'de Türkleri gerçek kan bağı varmış gibi el üstünde tutuyorlar'

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Dün, bugün, yarın" programına katıldı.

Türkiye’nin Kore ile ilişkilerine değinen Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; “Bizim Kore’yle ilişkimizi herkes başlangıcı Kore Savaşı olarak görür. Halbuki yaygın genel görüş budur. Oradaki Türk askerinin kahramanlığı. Japonya’yı Ertuğrul’la bağlarız, Kore’yi de Kore Savaşı’yla bağlarız. Seul’de Savaş Müzesi var. Kore Savaşı Müzesi. Orada Kore Savaşı’na katılan bütün milletlere ait bölümler var. Fransa, İngiltere, Mısır, Irak. Her ülke için bir bölüm hazırlanmış. Her ülkenin askerleri için “kahraman”, “cengaver” gibi ifadeler kullanılmış. Bir tek Türk bölümünde “kan kardeşlerimiz” diye bahseder. Bizi oraya götüren Kore Üniversitesi’nden bir heyetti. Oradaki akademisyen arkadaşlarla birlikte o yazıyı görünce hepimiz ağladık. Onlar da aynı şekilde çok duygulandı. Belki onlar o müzeyi elli kere gezmişlerdir. Gerçekten çok özel bir şey. Hiçbir ülke hakkında böyle bir ifade yok. İngilizceydi ama Türkçesi de vardı. Tam anlamıyla böyleydi bize yaklaşımları. Ben Japonya’ya da gittim, Çin’e de gittim, Kore’ye de. Japonya’da bizim milletimiz çok uyuşur. Türklerin saygınlık gördüğü ender ülkelerden bir tanesidir Japonya. “Toriko, Toriko!” diye yaşlı kadınlar bile bizi görünce candan karşılıyorlar. Ama Kore’deki bütün insanlara Türküm dediğinde tamamen dünya duruyor. Türkleri gerçek bir kan bağı varmış gibi el üstünde tutuyorlar” ifadelerini kullandı.