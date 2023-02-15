Prof. Dr. Gökalp Öner: “Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin”

Depremzede vatandaşların yaşadıkları stres ve üzüntünün düşük ve erken doğuma yol açtığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hamile depremzedeler günde en az 3 litrenin üzerinde sıvı tüketmeleri gerekiyor ki bu sıvı rahmin kasılmasına engel oluyor” dedi.



6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Depremin üzerinden 10 gün geride kaldı ve bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diğer taraftan depremden etkilenen vatandaşlar ise başka illere tahliye ediliyor. Bazı afetzedeler de Kayseri’ye getirilirken aralarında hamile olanlara sıvı tüketimi uyarısı yapıldı.

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, başvuruda bulunan hastaları ücretsiz şekilde muayene ettiklerini ve doğumlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Depremzede vatandaşların yaşadıkları stres ve üzüntünün düşük ve erken doğuma yol açtığını dile getiren Öner, “Bizim de takip ettiğimiz gebelerimiz var. Özellikle deprem bölgesinden bize başvuranlar gerçekten büyük stres altındalar ve üzüntülüler. Bu durum erken doğum ve düşük riskini artırıyor. Benim burada tavsiyem en ufak sıkıntılı bir durum olduğu zaman bize başvursunlar. Muayenelerini ve doğumlarını ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Her zaman onların yanındayız” şeklinde konuştu.

‘SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT ETSİNLER’

Hamile olan düşük ve erken doğum riskine karşı bol sıvı tüketmeleri gerektiğini söyleyen Öner, “Genel anlamda da bilgilendirmek gerekirse mutlaka sıvı tüketimlerine dikkat etmeleri lazım. Günde en az 3 litrenin üzerinde sıvı tüketmeleri gerekiyor ki bu sıvı rahmin kasılmasına engel oluyor. Burada beslenmede çok önemli özellikle son zamanlarda ishal vakaları çok arttı. Özellikle probiyotik tüketmelerini öneriyoruz ki, bu ishale karşı mücadele etmeleri lazım. Çünkü ishal olurlarsa, vücut sıvısız kalırsa bebeklere giden sıvı miktarı azalıyor. Anne rahmi de kasılıyor bu durumda düşükleri ve erken doğumları tetiklemiş oluyor. Vitamin takviyelerine de devam etmeleri gerekiyor. Özellikle D vitamini bu dönemde çok önemli. D vitamini hem bebeğin gelişimde hem de erken doğum ve düşüklerin engellenmesinde önemli ama en önemlisi ultrason kontrollerini yaptırmaları gerekir. Hastalarımızın bazılarında erken doğum riski oldu yatırdık, burada misafir ettik. Takiplerini gerçekleştirdik ve halen de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hemen hemen her gün bir doğum gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.