Prof. Dr. Horozoğlu: 'Hastalar, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ya da fiziki saldırıda bulunmamalıdırlar'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Hastalar, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ya da fiziki saldırıda bulunmamalıdırlar” dedi.

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ dolayısıyla bir açıklama yaptı. Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, Milletlerarası Antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuatla teminat altına alınmış bulunan hakları ‘hasta hakkı’ olarak ifade etmekteyiz. Adalete, hakkaniyete ve tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım almak isterler. Sağlık durumları hakkında bilgi almak, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini, tıbbi müdahalede rıza ve izin alınmasını, hak ihlali olduğunu düşündüğü durumlarda müracaat, şikâyet ve dava edebilmek isterler. Bu tür durumların çözülmesi, ilgili mercilere iletilmesi amacıyla ‘Hasta Hakları Birimlerine’ başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca talep, şikâyet, memnuniyet ve önerilerini de bu birimlere bildirebilirler” diye konuştu.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, hastaların hakları olduğu kadar sorumluluklarının da olduğunu değinerek, “Hastalar, başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranmalı, katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmelidirler. Hekim ve sağlık çalışanları tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve bölümün vermiş olduğu randevuya uymalıdırlar. Randevu tarih ve saatine uymak, değişiklikleri ilgili yerlere bildirmek, mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarına saygı göstermek durumundadırlar. Hastalar, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ya da fiziki saldırıda ve davranışta bulunmamalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “26 Ekim Hasta Hakları Günü” dolayısıyla, hastanelerimizde tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar diler, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza saygılarımı sunarım.” şeklinde konuştu.