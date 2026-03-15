Prof. Dr. İbrahim Ökten: 'Tıp Bayramının bedeli 100 yıl önce ödenmiş'

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabip Odası Başkanlığı tarafından Alice Palazzo’da iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Tabip Odası Başkanı İlhan Şahin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve sağlık sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

44 yıldır Beyin Cerrahisi alanında çalışan eski Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Suat Ökten, “ Şimdi Tıp Bayramı dediğimiz zaman, kitaplara bakarsanız modern tıp eğitiminin başladığı zamanlara hep gidersiniz. Ama biz sadece onu değil, aynı zamanda Hikmet Boran isimli bir doktor ağabeyimizin Kurtuluş Savaşı sırasındaki, İngilizlerin işgali altındayken, İstanbul iki direk arasına Türk bayrağını, o esaret altında bile çekip Türk tıbbiyelisinin hangi yüreklerle bu ülkeye hizmet ettiğini gösteren bir gün olarak anarız. Hiç kimse unutmasın; herkes birtakım eğitimlerden geçer ama tıp fakültesindekiler hem uzun eğitim görür hem de aileleriyle birlikte okurlar. Bu çok uzun bir süreçtir ve vatan denildiği zaman her şeyi unuturlar çünkü uzun eğitimden geçtikleri için sinirler çelik gibidir. Ve Çanakkale'ye giden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir dönemlik sınıfı, hepsi birden, o ağabeylerimiz orada şehit olmuştur. Şimdi şu an biz ne güzel 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyoruz; ama bunun bedeli 100 yıl önce ödenmiş. Bu işe hizmet eden, canlarını veren, vatan için şehit olan bütün meslektaşlarımızı ve diğer şehitlerimizi saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.