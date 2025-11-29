Prof. Dr. İbrahim Uzmay Son Yolculuğunda Uğurlandı

Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen anma törenine, akademik çevreden yoğun bir katılım gerçekleşti. Mezun olduğu, ders verdiği ve yöneticilik yaptığı kurum olan ERÜ'nün yöneticileri, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri, hocalarının ardından bir araya geldi.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Prof. Dr. Uzmay'ın "hoş bir seda" bırakarak ayrıldığını vurgulayarak, "Örnek bir kişilik, örnek bir şahsiyet olarak hep hafızamızda yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uzmay'ın meslektaşları ve öğrencileri de onu anlatırken; bilimsel katkılarının yanı sıra, beyefendi kişiliği, yardımseverliği, devlete ve hukuka olan bağlılığına dair samimi anılarını paylaştı. Kendisini "düzgün, doğru ve vatansever bir insan" olarak tanımlayan konuşmacılar, derin bir saygı ve özlemle andı.

Oğlu Alperen Uzmay'ın duygu dolu konuşmasının ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Prof. Dr. İbrahim Uzmay, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına tevdi edildi.