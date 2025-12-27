Prof. Dr. Karamustafa: 'Toplum geçmişle bağını koparırsa kimliğini yitirir'

Etkinliği modere eden Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencisi Vildan Hançer’in sorularını cevaplayan Karamustafa; toplumun kültürel hafızasını kaybettiğinde ilk kaybedeceği şeyin ne olacağı sorusuna toplum kendi geçmişi ile bağlarını kesmesi durumunda ilk kaybedeceği şeyin kimliği olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin meslek edindirne yeri olmadığını belirten Rektör Karamustafa üniversitelerin öğrencilerinin ufkunu aydınlatan ve hayatı yaşarken zihin dünyasını imar eden ve gencin geleceğini şekillendirme noktasında destek olan kurumlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mesleki yeterlilik veren bölümler dışındaki bölümlerin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gönül coğrafyasının gençler için çok önemli olduğunu Osmanlı’nın 24 milyon km2 lik hakimiyetinin bir sonucu olan Türkiye’nin Türkiye’den daha büyük olduğunu ve bunun etkisini batıdan doğuya kuzeyden güneye Müslümanların yaşadığı her yerde Türkiye’nin beklenen, umut edilen bir misyonu olduğunu anlatan Prof. Karamustafa gençlere bu mirasa sahip çıkmaları hususunda öğütlerde bulundu.

Program İlim Hikmet Vakfı Başkanı Erdal Ergenç’in plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.