Prof. Dr. Kerim Güney, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kerim Güney, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girmeyi başardı.

Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli bilimsel yayıncılık şirketi Elsevier tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi", dünya genelinde büyük bir prestij taşıyor. Bu liste, bilim insanlarının başarılarını ölçmek için standart Science-Metrix sınıflamasını kullanarak 22 bilim alanı ve 174 alt alanı kapsıyor.

Liste hazırlanırken, nitelikli yayın sayısı, h-indeks, hm-indeks ve yayınlara yapılan atıflar gibi akademik performansın belirleyici göstergeleri dikkate alındı. Prof. Dr. Kerim Güney’in bu başarıya ulaşması, akademik alandaki katkılarının ve bilim dünyasındaki etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu prestijli listeye girmek, NNYÜ’nün bilimsel araştırma ve eğitim alanındaki kalitesini de gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Güney’in elde ettiği bu başarı, genç bilim insanlarına ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

