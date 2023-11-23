Prof. Dr. Kul: 'Öğretmenler kutsal görev üstleniyor'

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğretmenlerin bilim ve teknoloji merkezli öğrenciler yetiştirmede baş rol oynadığını söyledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Kul, “Millet olma olgusunu henüz küçük yaşlarda bizlere anlatan, aydınlatan ve yol gösteren öğretmenlerimizin dünyanın en kutsal görevini yerine getirme gibi kutsal bir görevi vardır. Geleceğe umutla bakmamızın temellerini atan, şefkati, hoş görüsü, özverisi, sabrı ile fedakârca çalışan, hayatımızın her alanına etki eden ve hatta bu uğurda canlarını feda eden öğretmenlerimizi unutmamız mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Kul, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“ ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözleriyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerimize verdiği değeri yansıtmıştır. Türkiye’nin yarınlarına bilim ve teknoloji merkezli yeni neferler yetiştirmede baş rolü üstlenen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden, görevi başında şehit düşen, tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor; istiklalimizin hafızası, istikbalimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali değerli öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”