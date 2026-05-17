Prof. Dr. Kulakoğlu: “Kültepe tabletlerindeki kelimelerden yaklaşık 300 tanesini günümüzde kullanmaya devam ediyoruz”

Kültepe Kazı Alan Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programına konuk olarak Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Kültepe Kazı Alan Başkanı Fikri Kulakoğlu, Kültepe kazılarında ortaya çıkarılan tabletlerde yer alan yaklaşık 300 kelimenin günümüzde hala kullanıldığını belirterek, “Kültepe tabletlerindeki kelimelerden yaklaşık 300 tanesini biz günümüzde kullanmaya devam ediyoruz. Mezar, akar, ikar, kira, şemsiye, tercüman gibi. Hemen hemen günlük hayatta bolca kullandığımız 300 tane kelime. Tabii bu direkt olarak Asurlardan Türklere geçmedi. Arapçanın atası aslında Kültepe’de konuşulan dil. Arapça, hatta İbranice de aynı dil kökenine bağlıdır. Oraya aktarılmış. Oradan da biz beraber Osmanlı İmparatorluğu’nu düşündüğümüzde Osmanlı toprağı zaten buralar. Ve dolayısıyla biz hâlen aynı dili konuşmaya devam ediyoruz. Bir yemek tarifi, yemek fiyatı görmüyoruz ama yedikleri aslına bakarsanız bu coğrafyada ne yetişir? Bugün için de aynı şey; buğdaydır, arpadır. Büyük olasılıkla benzer pırasa var, soğan var, al etleri var, bu tür şeyler var. Aslına bakarsanız biz 1950’lere kadar zaten aynı gıdalarla besleniyorduk bu coğrafyada. Balık var, farklı olarak. Ve hatta belki deniz ürünü de dışarıdan gelmiş, deniz ürünlerinin de adı geçiyor. Buradaki üzümden faydalanmışlar, asmalardan faydalanmışlar. Çok çeşitli üzüm var. Dolayısıyla aynı şeyleri yemişiz. Çok farklı değil” şeklinde konuştu.