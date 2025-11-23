Prof. Dr. Kulakoğlu, 'Öğrenciye hiçbir şeyi araştırmayı öğretmiyorlar.'

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Dün Bugün Yarın" programına katılarak, moderatör Çekül Vakfı Kayseri temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy'un sorularını yanıtladı.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, eğitim sisteminin çocuklara araştırmayı öğretmediğini, bilgiyi hazır halde alan öğrencilerin bilgiyi ezberleyip unuttuğunu ve okulda öğrencilere araştırma yapmayı öğretmediklerini vurguladı. Prof. Dr. Kulakoğlu, “Eğitim sistemimizden kaynaklanan bir sürü şey var ama diğer taraftan da kişisel bencillik çok ön palanda. Yani öğrencide de var. Sistem de bunu başka türlü kullanıyor. Öğrenciye hiçbir şeyi araştırmayı öğretmiyorlar. Öğrenmiyor, hazır hap halinde veriliyor. Ondan sonra iki gün sonra unutuyor. Öğrenci kendi araştırmasını yapıp, bilgi toplayacak durumda değil. Öğretmen arkadaşlarımızın bir kabahati yok. Sistem buna izin vermiyor. Yani okulda bir çocuğa araştırma yapmayı öğretmek yok. Hazır verilirse onu alıyor ama o da unutuluyor. Aslında kendi araştırdığın bir şey varsa, onu hayat boyunca unutmayacaksın” açıklamalarında bulundu.