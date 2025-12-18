Prof. Dr. Mavili, 'Bariatrik cerrahinin hastaya zarar verme ihtimali çok düşük'

Girişimsel Radyolog Prof. Dr. Ertuğrul Mavili, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlık Olsun programına katılarak moderatör Gökalp Öner’in sorularını yanıtladı.

Bariatrik cerrahi ile kilo verme sürecini anlatan Mavili, “Bariatrik Cerrahi ile ilgili, genel zayıflama ile ilgili işlemler uygulanabiliyor. Midenin besleyici arterlerinden birini kapatıyoruz ve bu doyma merkezine etki ettiği için hasta doygunluk hissine sahip oluyor. Özellikle ilk 6 ayda ciddi kilo vermeler oluyor. Pek fazla popüler bir yöntem değil, bu yöntemden fayda gören hastalarımız var. Çok rahat bir işlem ve hastaya zarar verme ihtimali çok düşük. Tanıtılması gereken bir çalışma şeklidir, pek bilinen bir yöntem değil. 1 yıldan sonra yeme alışkanlığını hastanın oturtması lazım yoksa o merkez tekrar işleme geçebilir. Bu yöntem hastaya alışkanlıklarını değiştirmek için zaman tanıyor ve böylece kilo vermiş oluyor. Ortalama 20 ila 50 kilo arasında kilo verildiği ile ilgili bilgiler var” ifadelerini kullandı.