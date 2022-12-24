Prof. Dr. Mehmet Kul, yeniden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihiyle gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul yeniden rektör olarak atandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2018 yılında açıldı. Prof. Dr. Mehmet Kul üniversitenin ilk rektörü olarak atanmıştı. Üniversite kısa sürede büyüyerek gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla adından söz ettirmeyi başardı.

Geçtiğimiz gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurucu rektör Prof. Dr. Mehmet Kul yeniden rektörlük görevine atandı.

Kul rektörlüğündeki Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl ilk lisans öğrencilerini almasına rağmen kısa sürede aldığı mesafe ile adından söz ettirdi. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunda aldığı lisansüstü öğrencilerle faaliyetlerine başlayan üniversite, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul’un girişimleriyle; ASELSAN, ROKETSAN, TAİ, HAVELSAN gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek savunma sanayisi teknolojileri üzerinde ihtisaslaştı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye’nin en genç üniversitelerinden birisi olmasına rağmen çok kısa sürede; 3 fakülte, 2 yerleşke, 1 yüksekokul, 1 enstitü, 115 akademisyen, 105 idari personel, 118 lisans öğrencisi, 182 lisansüstü öğrenci, 20 laboratuvara sahip olup 17 uluslararası anlaşma ve 184 etkinliğe imza attı. Bu yıl ilk lisans öğrencileri alan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye sıralamasında ilk 24 bine girmeyi başaran öğrenciler tarafından tercih edildi. Üniversitede lisansüstü tüm bölümlerde yüzde 100 İngilizce eğitim veriliyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, akademik personel başına düşen bilimsel makale çalışmalarında birçok köklü üniversiteyi geride bırakmayı başardı. 2022 yılının ilk 10 ayında WOS verilerine göre akademik personel başına düşen yayın sayısı 1.31, scopus verilerine göre 1.63, TR dizin verilerine göre ise 0,15 oldu. YÖKAK gösterge değerleri raporuna göre ise bu oran 2000 yılında 2.091, 2001 yılında ise 1.7 olarak açıklandı.