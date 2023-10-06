Prof. Dr. Mutlugün, Japonya'daki Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu'na katıldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün, Japonya'daki Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu'na (Science and Technology in Society Forum) katılarak, kapanış oturumunda seçilmiş genç lider bilim insanı olarak konuşma yaptı.

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  • 06.10.2023 11:21
  • Güncelleme: 06.10.2023 15:37
Prof. Dr. Mutlugün, Japonya'daki Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün, Japonya’daki Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu’na (Science and Technology in Society Forum) katılarak, kapanış oturumunda seçilmiş genç lider bilim insanı olarak konuşma yaptı.

Dünya genelindeki bilim ve teknoloji liderlerinin bir araya geldiği, Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu’nun bu yıl 20.’si Japonya’nın Kyoto kentinde gerçekleştirildi. Kyoto Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen foruma, dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları, akademisyenler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 80’den fazla ülkeden bin 500’den fazla kişi katıldı.

Forumun bu yılki etkinliğinde Nobel ödüllü bilim insanları ile küresel sürdürülebilirlik uzmanlarının yer aldığı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Nobel ödüllü bilim insanları, araştırmacılar, alan uzmanları ve ülke temsilcileri küresel sürdürülebilirlik alanında birçok farklı konuyu ele aldı.

Prof. Dr. Mutlugün foruma, ülkemizi temsil eden heyetle katıldı. Mutlugün’ün genç lider bilim insanı olarak kapanış oturumunda konuşma yaptığı forumda, yapay zeka, dijital eşitlik, bilgiye güven, iklim değişikliği, gıda ve su güvenliği, biyoçeşitlilik, bir sonraki pandemiye hazırlanmak, temel bilim ve uzay kullanımı konularında güncel gelişmeler ele alındı.

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İHA

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