Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri dahil 18 il için uyarı!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik depremine ilişkin sosyal medya hesabından uyarı yaparak "Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu." dedi.

1999 depremlerinde bölgenin stres kaybına uğradığına dikkat çeken Görür, "Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

18 İLE AÇIK UYARI

Görür, katıldığı bir programda ise 18 ili uyarıp "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir." dedi.

18 il arasında yer alan Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari için önemli uyarılarda bulunan Görür, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Görür, bu illerde deprem olması durumunda zarar ve kayıpların anormal derecede fazla olacağının altını çizdi.