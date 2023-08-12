Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Kayseri ilinin üzerinde bulunduğu aktif Ecemiş fayı stres biriktiriyor

Deprem Bilimci Naci Görür son günlerde meydana gelen Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana depremlerine ilişkin bilgi verirken Kayseri için de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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  • 12.08.2023 22:37
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:37
Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Kayseri ilinin üzerinde bulunduğu aktif Ecemiş fayı stres biriktiriyor

7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Geniş bir bölgedeki faylarda enerji boşalması yaşanmış olsada stres biriken yerler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Merak edilen illerden Malatya, Diyarbakır, Adana, Bingöl ve Kayseri hakkında Prof.Dr. Naci Görür takipçilerinden gelen sorulara ilişkin açıklama yaptı.

Görür uzun mesajında şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bir konuda bilgi vermek istiyorum. Ben 6 Şubat depremleri nedeniyle Maraş yöresine yakın bölgelerdeki kimi faylarda hareketlenmeler olursa şaşırmam diyorum. Buralarda illa depremler olacak demiyorum. Nitekim son günlerde olan, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler. Bu arada Kayseri’yi de söyledim. Uzman olduğunu da söyleyenlerden gelen tepki. Arkadaşlar hangi ad verilmişse verilsin Kayseri ili aktif Ecemiş Fay zonunun üzerinde yer alıyor ve Sarız Fay zonuna da yakın. Sırf Naci Görür’ü yalanlayacağım diye yanlış yapmasınlar. Hele yerel yöneticiler asla. Ecemiş fayı yavaş da olsa stres biriktiriyor. Şu ana kadar hangi bölümünde ne kadar biriktirmiş bilemeyiz. Kaldıki 6 Şubat depremlerinden ötürü stres alanında değişim olmuş olabilir. Bu fayın tekerrür periyodunu da yeterince bilmiyoruz. Bize bir şey olmaz, risk yoktur diyemezsiniz. Aktif fay üzerinde bir kentin yöneticileri olarak burada gerekli çalışmaları yaptırıp önlemleri almalısınız. Zamanın önemi yok. Bugün olmazsa yarın yarın olmazsa öbürgün deprem olabilir. O gün de ölecek insanlar bizim insanımız. Doğru olan yarın km dirençli hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve önlemleri almaktır. Sevgiyle"

Kurumsal Haber

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