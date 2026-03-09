Prof. Dr. Nihat Bengisu, Talas'ta'Başarının Sırları'nı Anlattı

Talas Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri, hafta sonunda da sürdü. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ramazan’ın manevi atmosferi kültür, sanat ve sohbet programlarıyla taçlandı. Cumartesi ve pazar günleri düzenlenen Prof. Dr. Nihat Bengisu söyleşisi ve Hacivat ile Karagöz Çıkarcılığın Sonu tiyatrosu hem büyüklerden hem de küçüklerden tam not aldı.

Etkinlikler kapsamında cumartesi günü gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Nihat Bengisu, Uzm. Dr. İsa Üzüm moderatörlüğünde “Başarının Sırları”nı anlattı. Katılımcılara ilham veren buluşmada, azmin, sabrın ve doğru hedeflerin başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu aktaran Bengisu, hem gönüllere dokundu hem de zihinlere ışık tuttu.

Pazar gecesi gerçekleşen bir başka Ramazan etkinliğinde ise çocuklar gönüllerince eğlendi. İlkokula giden miniklerden ortaokul öğrencilerine kadar oluşan gruplarda birbirinden özel ezgi ve ilahiler seslendirildi. Daha sonra ise Türk geleneksel karakterlerinden Hacivat ile Karagöz’ün “Çıkarcılığın Sonu” adlı oyun Yaşam Sanat Akademisi tarafından sahnelendi. Güldürürken düşündüren oyunda çocuklar da gönüllerince eğlendi.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Programda konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, “Bugün Talas Belediyemiz ile birlikte kollektif bir ürünü ortaya koymaya çalıştık. Kalabalığın güzelliği ve öğrencilerimizin yüzündeki gülümseme bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Maarifin Kalbinde Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla bir şenliğe dönüştüğü gördük. Salonu dolduran öğrencilerimize ve velilerimize, destek veren belediyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımızın da günlerini kutluyorum” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ ARTIK DÖRT DUVAR ARASINDA DEĞİL”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ortaya çıkan coşkudan övgüyle bahsederek, “Ramazan boyunca gerçekleşen etkinliklerimizin en görkemlisi bugün oldu. Değerli velilerimize programlarımıza duyulan ilgi ve güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Bir kişisel gelişim kitabında velilinin en önemli görevinin çocuğuna çocukluğunu yaşatacağı ortamlar hazırlamak olduğu yazıyordu. Artık çocuklarımız apartmanlardaki dört duvar arasında artık değil. Böyle etkinliklerde çocukluklarını yaşıyorlar. Hepinizin gözlerinden öpüyor, nice Ramazan ve bayramlara diliyorum.” ifadelerini kullandı.