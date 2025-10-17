Prof. Dr. Öner 'AIDS, eğer tedavi edilmezse ölüme kadar götürebiliyor'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, AIDS hastalığının nasıl bulaştığı, belirtileri ve korunma yollarına ilişkin bilgiler verdi.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR”

AIDS hastalığının nasıl bulaştığından bahseden Prof. Dr. Öner, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar var. Bunların başında sıklıkla AIDS gelir. Özellikle kadınlarla korunmasız cinsel ilişki sonrası bulaşabiliyor. Bir de kan yoluyla bulaşabiliyor. AIDS, viral bir enfeksiyon olduğu için yüzde 100 tedavisi yok ve uzun süre kronik bir hastalık olarak devam ediyor. Bağışıklık hücrelerine saldırıyor ve bağışıklık sistemini çökertiyor. Özellikle grip benzeri bulgulara, kronik ishal ve enfeksiyonlara, ciltte döküntülere neden olabiliyor. Eğer tedavi edilmezse ölüme kadar götürebiliyor” açıklamasını yaptı.

“KADINLARDA TÜPLERE ZARAR VERİP KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİYOR”

AIDS harici cinsel yolla bulaşan hastalıklarından söz eden Prof. Dr. Öner, “Sadece AIDS dışında, sık görülen başka cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da var. Bunlar klamidya, gonore (bel soğukluğu) ve mikoplazma dediğimiz üç farklı enfeksiyondur. Bu enfeksiyonlar kadınlarda tüplere zarar verip kısırlığa neden olabiliyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemenin en önemli yollarından biri, erkeklerin kondom kullanmasıdır. Korunma gerçekten güvenli bir yöntemdir. Ayrıca kan teması konusunda da dikkatli olunmalıdır, çünkü bu tür enfeksiyonlar kan yoluyla da bulaşabilir” diye konuştu.

“İLERLERSE ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR”

AIDS’in belirtilerine değinen Prof. Dr. Gökalp Öner, “Belirtileri genellikle gribal tarzda olur: halsizlik, baş ağrısı, vücutta döküntüler, ateş, bazen ishal. Kronik, uzun süreli ishaller olabilir çünkü bağışıklık sistemi çöker. Lenf bezleri şişebilir, vücutta nodüller oluşabilir. Bu belirtiler grip benzeri seyreder ama ilerlerse ölüme kadar götürebilir. AIDS, çoğunlukla cinsel yolla ya da kan yoluyla bulaşan bir virüstür. Kadından erkeğe, erkekten kadına bulaşabilir. Bulaştığında bağışıklık hücrelerine saldırır ve onları yok eder. Cinsel yolla bulaşan başka hastalıklar da vardır. HPV (insan papilloma virüsü) bunlardan biridir. Evet, bu da viral bir enfeksiyondur ama AIDS kadar tehlikeli değildir. HPV genellikle ciltte siğillere neden olur; kadında ise rahim ağzı kanserine yol açabilir. Ancak AIDS, doğrudan bağışıklık sistemi hücrelerine zarar verdiği için vücut bu virüsü tamamen atamaz. Ömür boyu hastalıkla yaşanır ve zamanla ağır komplikasyonlara, hatta ölüme neden olabilir” ifadelerini kullandı.