Prof. Dr. Öner'den Kayserispor'a destek, bebeklere hediye

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Kayserispor’a destek olmak ve yeni doğan bebeklere hediye etmek maksadıyla 38 adet Kayserispor çocuk forması satın aldı.

Bir doktor olarak Kayserispor’a destek olmak maksadıyla 38 adet Kayserispor çocuk forması satın aldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Biliyorsunuz bu hafta Beşiktaş'la kendi sahamızda çok önemli bir Kayserispor'un maçı var. Sayın vekilimiz Baki Ersoy'un destekleri, Sayın başkanımız Ali Çamlı'nın destekleri ile biz de doktor olarak duyarsız kalmadık. Sonuçta biz de bu şehrin ekmeği yiyoruz içiyoruz ve Kayserispor'u çok seviyoruz. Biz de Kayserispor'a 38 adet forma ile destek olduk. Zaten 38 de bizim Kayseri'mizin plakası. Biz de doktor olarak bu şekilde destek olduk. Diğer doktor arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Aynı zamanda kadın doğum uzmanı olduğum için bebeklerimiz geliyor, çocuklarımız ziyaret ediyor doğum yaptırdığımız. Onlara da güzel bir jest yapmış oluyoruz. 38 çocuğumuza da Kayserispor forması hediye edeceğiz” ifadelerinde bulundu.