Prof. Dr. Öner, tüp bebek alanında son gelişmeleri paylaştı

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği toplantısında System Hastanesi Tüp Bebek Merkezini temsil eden Prof. Dr. Gökalp Öner, Türk Hekimler Tüp Bebek ve infertilite Kongresi’nde Avrupa Üreme Tıbbı Kongresi 2025’teki en güncel bilgileri meslektaşlarına sundu. Prof. Dr. Öner, kongrede tüp bebek tedavi protokollerindeki güncel değişiklikleri ve uluslararası uygulamalara yansıyan yenilikleri aktardı. Ayrıca, merkezin kendi kliniğinde elde ettiği başarılı sonuçları bilimsel toplulukla paylaştı.

Toplantıda 3 sözlü bildiri sunan Öner, klinikte yürütülen çalışmaların bilimsel verilerle desteklenerek dünya standartlarında sonuçlar verdiğini vurgulayarak. Prof. Dr. Gökalp Öner, yaptığı sunumlarda dünyada ilk kez her 5 kadında bir görünen polikistik over sendromlu kadınlarda tüp bebek öncesi 200 mg koenzim q10 kullanımının yumurta kalitesini arttırdığını gösterdi.