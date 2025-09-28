  • Haberler
  • Gündem
  • Prof. Dr. Öner, tüp bebek alanında son gelişmeleri paylaştı

Prof. Dr. Öner, tüp bebek alanında son gelişmeleri paylaştı

Prof. Dr. Gökalp Öner, Tüp Bebek ve infertilite Kongresi'nde yaptığı sunumda tüp bebek öncesi 200 mg koenzim q10 kullanımının yumurta kalitesini arttırdığına dair bilgiler verdi.

Prof. Dr. Öner, tüp bebek alanında son gelişmeleri paylaştı

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği toplantısında System Hastanesi Tüp Bebek Merkezini temsil eden Prof. Dr. Gökalp Öner, Türk Hekimler Tüp Bebek ve infertilite Kongresi’nde Avrupa Üreme Tıbbı Kongresi 2025’teki en güncel bilgileri meslektaşlarına sundu. Prof. Dr. Öner, kongrede tüp bebek tedavi protokollerindeki güncel değişiklikleri ve uluslararası uygulamalara yansıyan yenilikleri aktardı. Ayrıca, merkezin kendi kliniğinde elde ettiği başarılı sonuçları bilimsel toplulukla paylaştı.

Toplantıda 3 sözlü bildiri sunan Öner, klinikte yürütülen çalışmaların bilimsel verilerle desteklenerek dünya standartlarında sonuçlar verdiğini vurgulayarak.  Prof. Dr. Gökalp Öner, yaptığı sunumlarda dünyada ilk kez her 5 kadında bir görünen polikistik over sendromlu kadınlarda tüp bebek öncesi 200 mg koenzim q10 kullanımının yumurta kalitesini arttırdığını gösterdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'TÜVTÜRK'ün Kredi kartlarından aldığı komisyon ücreti hukuka aykırıdır'
"TÜVTÜRK'ün Kredi kartlarından aldığı komisyon ücreti hukuka aykırıdır"
Otomobil içindeki kadın çocuklarının yanında darbedildi
Otomobil içindeki kadın çocuklarının yanında darbedildi
Filistin Dayanışması Vurgusu ile Unutulmaz Gece
Filistin Dayanışması Vurgusu ile Unutulmaz Gece
Mimar Sinan'ın Kayseri'ye kaç eser bıraktı?
Mimar Sinan’ın Kayseri’ye kaç eser bıraktı?
Kayserispor bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Kayserispor bugün Gençlerbirliği’ni ağırlayacak
Akar, 'İhtiyaç duyulan malzeme ve personelin gerekli noktalara ulaştırılması için lojistik üs kurmaya çalışıyoruz'
Akar, "İhtiyaç duyulan malzeme ve personelin gerekli noktalara ulaştırılması için lojistik üs kurmaya çalışıyoruz"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!