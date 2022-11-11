Prof. Dr. Şahin Güven: 'Tarihi yerler amacına uygun kullanılmalı'

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak’ Bilgi Şöleni’nde açılış konuşmasını yapan Şube Kurucularından Prof. Dr. Şahin Güven, bu tür çalışmaların bir ayağının da ünivesiteler olması gerektiğine vurgu yaparak, illerde kültür ve turizm’in birbirinden ayrı düşünülmesi gerektiğini ifade etti.



Kayseri’de tarihi mimarinin Kayseri Evleri, Osmanlı Sokağı ve tarihi camiler nezdinde çok güzel restore edilip işlerlik kazandığını ifade eden Prof. Dr. Şahin Güven, özellikle Osmanlı Sokağı için amacı dışında kullananlara fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

